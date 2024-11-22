Siirt\'te Minibüs Çöken Yola Düştü

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SİİRT'te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Olay, öğle saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait 56 AAC 002 plakalı minibüs, seyir halindeyken çöken yolda oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hasar gören minibüs, çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yolun onarılması için ekipler çalışma başlattı.