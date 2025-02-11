Siirt'te Mobil Meme Kanseri Taramaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Mobil Meme Kanseri Taramaları

Siirt\'te Mobil Meme Kanseri Taramaları

Siirt'te mobil mamografi aracı 10 bin km yol kat ederek 1000 kadına hizmet verdi, 51'inde şüphe tespit edildi.

11.02.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te meme kanseri taramaları için "Bugün Gel" sloganıyla 5 yıl önce yola çıkan mobil mamografi aracı, 10 bin kilometre yol katetti.

İl Sağlık Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı" projesi kapsamında kente kazandırılan ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde faaliyet gösteren mobil araç, 40 yaş üzeri 1000 kişiye hizmet verdi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerine belli aralıklarla giden ve şu ana kadar 10 bin kilometre yol kateden araçta mamografi çekimi yapılan kadınlardan 51'i şüpheli bulunarak, ilgili kliniklere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İbrahim Teğin, AA muhabirine, kentte meme kanseriyle mücadele için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mobil aracın il merkezinin yanı sıra ilçelerde de hizmet verdiğini belirten Teğin, araçta mamografi cihazı, HPV odası ve kayıt odasının bulunduğunu anlattı.

"Vatandaşları merkeze çekmek yerine onlara hizmeti götürüyoruz"

"Şu ana kadar 1000 kadına meme kanseri yönünde mamografi çekimi yaptık. Bunlardan 51'inde şüphe tespit edip ilgili kliniklere sevklerini sağladık." diyen Teğin, Siirt merkez ve Kurtalan ilçesindeki KETEM'lerde mamografi cihazlarının bulunduğunu kaydetti.

Mobil aracın özellikle kırsal alanlarda avantaj sağladığını ifade eden Teğin, şöyle konuştu:

"Bu aracı ilçelerimize belli bir planlama dahilinde göndermekteyiz. Öncesinde kaymakamlıkları, toplum sağlığı merkezlerini, hastaneleri bu yönde bilgilendiriyoruz. Planlamamızı yapıyoruz. Aracımız gidip iki hafta veya bir ay boyunca orada kalıyor ve oradaki vatandaşlara hizmet veriyor. Araç tüm teknolojik donanımlara sahip. Yapılan çekimler anlık olarak Ankara'ya düşüyor. Ankara'daki radyoloji uzmanları tarafından değerlendirip 10 gün içinde sonuç ekranımıza tekrar düşüyor. Vatandaşları merkeze çekmek yerine onlara hizmeti götürüyoruz. Çok yararlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmekten memnunuz."

"Anons sistemini kullanarak vatandaşlarımızı çağırıyoruz"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KETEM'de görevli Dr. Büşra Eskifuruncu da mobil aracın merkeze gelemeyen kişilere önemli sağlık hizmeti verdiğini bildirdi.

Araçla kırsal yerleşim yerlerini de ziyaret ettiklerini anlatan Eskifuruncu, "İlçelerde hangi kurum müsaitse onun bahçesine gelerek, camilerden, mümkünse belediyenin anons sistemini kullanarak vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Araçta, 2-3 hastanın aynı anda taramasını gerçekleştirerek hayatlarına dokunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskifuruncu, araçta sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirtti.

Araçta görevli radyoloji teknisyeni Serap Ercan ise kent genelinde düzenli olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini bildirerek, "40-69 yaş aralığındaki kadın hastalarımızın 2 yılda bir mamografi çekimlerini yapıyoruz. Gelen herkesi kısa sürede işlemlerini tamamladıktan sonra uğurluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Mamografi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Mobil, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Mobil Meme Kanseri Taramaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Mobil Meme Kanseri Taramaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.