Siirt Kurtalan\'da nesli tehlike altındaki su samuru görüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu Kurtalan ilçe kırsalında dere kenarında doğal yaşam alanında görüntüledi.
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