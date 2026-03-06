Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.U. yönetimindeki 72 DN 062 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.U. ve Ö.Ş.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?