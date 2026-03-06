Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Siirt\'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
06.03.2026 19:43
Kurtalan'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.U. yönetimindeki 72 DN 062 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.U. ve Ö.Ş.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
