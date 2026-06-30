Siirt\'te Otomobil Yangını

Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt- Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 ABL 524 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi
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