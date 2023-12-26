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Siirt'te PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirt'te PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Siirt\'te PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:08,
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Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma doğrultusunda 5 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Siirt, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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