Siirt'te, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programda, şehitler için dua edildi.
Programa, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.