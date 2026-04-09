Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

Siirt'te, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda, şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.