Siirt\'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Çevre Bakanı Özhaseki: Kale Bölgesi Yenileme Projesi için 1 milyar lirayı geçen bir bütçe var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.