Siirt'te otomobilin, park halindeki otomobile çarpıp, takla attığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 56 AAZ 608 plakalı otomobilin yol kenarındaki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndüğü, çevredekilerden bir kişinin de park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak yardıma koştuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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