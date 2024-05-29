Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Siirt\'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet T. tarafından kullanılan tarım aracı devrildi ve sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.05.2024 15:53
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Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet T'nin (56) kullandığı tarım aracı, ilçenin Ormanbağı köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Saadet S. (49), Feride S. (58) ve Saile T. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.???????

Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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