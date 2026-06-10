Siirt'te Tiyatro ile Kitap Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Tiyatro ile Kitap Bağışı

Siirt\'te Tiyatro ile Kitap Bağışı
10.06.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönüllü sanat topluluğu, tiyatro oyunu için bilet yerine kitap bağışı topladı. Kitaplar köy okullarına gidecek.

SİİRT'te gönüllü öğretmenlerden oluşan sanat topluluğu, sahnelediği tiyatro oyunu için seyircilerden bilet yerine kitap bağışı aldı. Toplanan kitapların köy okullarındaki öğrencilere ulaştırılacak.

Siirt'te yaklaşık 6 yıldır gönüllü sanatsal faaliyetler yürüten Persona Sanat Topluluğu, tiyatroyu sosyal sorumluluk projesiyle buluşturdu. Düzenlenen tiyatro gösterisinde seyirciler, bilet yerine getirdikleri kitaplarla salona giriş yaptı. Etkinlikte toplanan şiir, öykü, roman ve masal kitaplarının köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtılacak. Sanat topluluğunun kurucularından Agit Destan, sanatın toplumsal fayda üretme gücüne dikkat çekerek, "Bugünkü çalışmamız bir tiyatro çalışmasıydı ve amacımız köy okullarına, kitaba ulaşımı olmayan çocuklara kitap ulaştırmak. 'Tiyatro iyileştirir' diye bilindik bir cümle vardır. Ama biz bugün ayrıca 'Tiyatro okutur' demek istedik. Seyircilerimiz bize kitap vererek içeri girdiler. Bilet yerine kitap toplayarak böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik. Burada toplanan kitapları da köy okullarına ulaştıracağız" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ KİTAPLA BULUŞTURMAK İSTEDİK'

Topluluk üyesi ve İngilizce öğretmeni Melike Aynur ise "Bugün yaptığımız tiyatroda köy okullarındaki öğrencilerimiz için kitap bağış etkinliği olarak yapmaya başladık. Bugünkü tiyatromuzun asıl amacı o zaten. Öğrencilerimizi kitapla buluşturmak istedik. Biz de böyle bir etkinlik yapalım dedik. Seyircilerimiz öykü kitaplarını, masal kitaplarını bizlerle buluşturdu. Biz de bu kitaplarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız inşallah" diye konuştu.

'ŞEHİR DIŞINDAN KİTAP GÖNDERENLER OLDU'

Topluluk üyelerinden Emrullah Sevgili de etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz zaten sanatın iyileştirici gücünün farkındaydık. Bunun halka da yayılması için gönüllü bir şekilde seyircilerimizin bilet yerine kitap verebilecekleri bir tiyatro oyunu sergiledik. Tüm vatandaşlar da sağ olsunlar, şehir dışından kitap gönderenler oldu kargo aracılığıyla. Özellikle Siirt halkının da büyük bir ilgisi oldu. Tüm halka teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Eğitim, Siirt, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Tiyatro ile Kitap Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:46:07. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Tiyatro ile Kitap Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.