Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Mustafa S'nin kullandığı 28 RA 133 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan Çevre Yolu kavşağında Kaan N. idaresindeki 06 DG 7509 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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