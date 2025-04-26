Siirt\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AGH 297 ve 06 COZ 656 plakalı iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Yusuf K, Abdulkadir K, İsa G. ve Milkiya G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.