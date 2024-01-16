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Siirt'te üç ilçenin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Siirt'te üç ilçenin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Siirt İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, vatandaşlara araçlarda zincir, takoz, çekme halatı ve diğer tüm tedbirlerin alınarak trafiğe çıkılması uyarısında bulundu.

16.01.2024 - 20:46,
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Siirt'te üç ilçenin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Siirt İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, vatandaşlara çağrıda bulunularak araçlarda zincir, takoz, çekme halatı ve diğer tüm tedbirlerin alınarak trafiğe çıkılması uyarısında bulundu.

Siirt\'te üç ilçenin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı
Kaynak: İHA
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