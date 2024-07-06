Siirt'te Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan E. yönetimindeki hafif ticari araç uçuruma devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

06.07.2024 12:45
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Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ramazan E. (67) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, uçuruma devrilen hafif ticari araca ulaştı.???????

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ramazan E, ekiplerce yamaçtan çıkartılıp ambulansa alınarak Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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