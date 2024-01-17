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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Siirt'in Şirvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli araçta yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
17.01.2024 - 18:55,  Güncelleme: 18:59
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Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli araç durduruldu.

Araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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