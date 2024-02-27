Siirt'te yakalanan 2 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te yakalanan 2 hükümlü tutuklandı

Siirt\'te yakalanan 2 hükümlü tutuklandı

Siirt'te aranan ve hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. V.B. ve F.A. isimli şüpheliler, Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

27.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan V.B ve F.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Siirt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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