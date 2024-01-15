 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Siirt'te yalnız yaşayan Turan Danış'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Danış'ı evinde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Siirt\'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu
15.01.2024 - 17:54,
Abone Ol

SİİRT'te kendisinden 2 gündür haber alınamayan Turan Danış (59), yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Turan Danış'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine bugün öğle saatlerinde polis, adrese gitti. İtfaiye ekiplerinin açtığı eve giren polis ekipleri, Danış'ı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Turan Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan Danış'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Siirt, Olaylar, Polisiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:36:52. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement