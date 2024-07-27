Siirt'te yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Siirt'te yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil yurttaşın şehit edildiği eylemlere katıldıkları belirlenen, turuncu ve gri kategorilerdeki toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve teröristlerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

27.07.2024 10:30
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil yurttaşın şehit edildiği eylemlere katıldıkları belirlenen, turuncu ve gri kategorilerdeki toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt'tin Pervari ilçesi kırsalında "GÜRZ-2" operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J- SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandığını ifade eden Yerlikaya, operasyonda İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 2'si turuncu, 2'si gri listedeki 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, teröristlerin Benda Amed kod adlı Semra Ayverdi, Baran Hemlin kod adlı Seyithan Sencer, Sarı İbrahim kod adlı Yakup Nişo, Destina Botan kod adlı Bişenk Durmuş olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, teröristlerin farklı illerde 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam dokuz eyleme katıldıklarının belirlendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siirt'te yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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