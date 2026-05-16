Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur

Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur
16.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 'Akran Zorbalığına Dur, Nezakete Yol Ver Projesi' kapsamında yaratıcı drama etkinlikleriyle öğrencilerin empati ve iletişim becerileri güçlendiriliyor, yılda 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Siirt'te okullarda yaratıcı drama ile öğrencilerin empati ve iletişim becerileri artırılıyor.

Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bu yılın başında "Akran Zorbalığına Dur, Nezakete Yol Ver Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında okullara giden kurum personelleri, akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık uygulayan öğrencilerle birebir görüşmeler yapıyor ardından sınıf ortamında zorbalık temalı doğaçlama ve rol değiştirme gibi drama etkinlikleri düzenliyor.

Bu sayede öğrencilerin empati ve iletişim becerileri güçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, il genelindeki okullarda akran zorbalığına karşı kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle rehber öğretmeni olmayan okullara öncelik verdiklerini anlatan Sidar, ocak ayında başlayan eğitimlerle farkındalık faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Akran zorbalığına maruz kalan ve zorbalık uygulayan çocuklarla birebir görüşmeler yapıldığını ifade eden Sidar, şunları kaydetti:

"Yaratıcı drama çalışmalarıyla çocuklarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz farkındalık oluşturmak ve önleyici çalışmalar yapmak. Herhangi bir zorbalık meydana gelmeden bunları bertaraf etmek istiyoruz. Bakanlık tarafından geliştirilen 'İlk öğretmenim ailem' uygulamasını da okullarda tanıtıyoruz. Bu uygulamada zorbalığa yönelik farkındalık oluşturulacak çeşitli çalışmalar yer alıyor. Yıl içerisinde yaklaşık 10 bin çocuğumuza ulaşarak onların hayatına olumlu yönde etki etmeyi planlıyoruz. Projede psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog arkadaşlarımız bulunuyor."

Bireysel görüşmeler ve psikososyal destek çalışmalarının okul rehber öğretmenleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü aktaran Sidar, projenin ilerleyen aşamalarında dijital ortamlardaki zorbalığa yönelik aile ve çocuklara bilgilendirme yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Amacımız çocuklarda empati duygusunu geliştirmek"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolojik danışman ve rehber öğretmen Nevruz Altıntop da sosyal medyada artan zorbalık vakalarının projeyi başlatmalarında etkili olduğunu dile getirdi.

Projenin hazırlık sürecinde psikodrama ve akran zorbalığı üzerine eğitimler aldıklarını ifade eden Altıntop, "Projeyi 5 ay süren hazırlık sürecinin ardından ilk olarak Meydandere Şehit Mehmet Eşin Ortaokulu'nda uyguladık. Yaklaşık 4 haftadır buradayız. Amacımız çocuklarda empati duygusunu geliştirmek." diye konuştu.

Yaratıcı drama etkinliklerinde rol değişimi yapılarak canlandırmalar gerçekleştirildiğini anlatan Altıntop, çocukların kendilerini mağdurun, zorbanın veya seyircinin yerine koymasını sağladıklarını, akran zorbalığında bu üç boyutun çok önemli olduğunu aktardı.

Altıntop, "Özellikle seyircinin rolünün ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Zorbalığa uğrayan kişiye nasıl yardım edilebileceğini, nereye başvurulabileceğini daha iyi anlamaya başladılar. Dördüncü haftanın sonunda çocukların değişimini net şekilde gördük. İlk haftaya göre çok daha farklılar ve sürekli sorular soruyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın dünyasında şiddetin hiçbir türüne yer yoktur"

Sosyal çalışmacı Aydın Oral ise projede elde edilen olumlu sonuçları il geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Oral, "Çocuklarımızın dünyasında şiddetin hiçbir türüne yer yoktur ve bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Dört hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımıza sadece zorbalığa karşı durmayı değil empati ve nezaketi bir yaşam biçimi haline getirmeyi öğretmeye çalıştık." dedi.

Öğrencilerden Adem Baykara da etkinliklerin eğlenceli ve öğretici geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:00:33. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.