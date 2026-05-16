Siirt’te drama ile akran zorbalığına dur

Siirt'te okullarda yaratıcı drama ile öğrencilerin empati ve iletişim becerileri artırılıyor.

Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bu yılın başında "Akran Zorbalığına Dur, Nezakete Yol Ver Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında okullara giden kurum personelleri, akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık uygulayan öğrencilerle birebir görüşmeler yapıyor ardından sınıf ortamında zorbalık temalı doğaçlama ve rol değiştirme gibi drama etkinlikleri düzenliyor.

Bu sayede öğrencilerin empati ve iletişim becerileri güçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, il genelindeki okullarda akran zorbalığına karşı kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle rehber öğretmeni olmayan okullara öncelik verdiklerini anlatan Sidar, ocak ayında başlayan eğitimlerle farkındalık faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Akran zorbalığına maruz kalan ve zorbalık uygulayan çocuklarla birebir görüşmeler yapıldığını ifade eden Sidar, şunları kaydetti:

"Yaratıcı drama çalışmalarıyla çocuklarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz farkındalık oluşturmak ve önleyici çalışmalar yapmak. Herhangi bir zorbalık meydana gelmeden bunları bertaraf etmek istiyoruz. Bakanlık tarafından geliştirilen 'İlk öğretmenim ailem' uygulamasını da okullarda tanıtıyoruz. Bu uygulamada zorbalığa yönelik farkındalık oluşturulacak çeşitli çalışmalar yer alıyor. Yıl içerisinde yaklaşık 10 bin çocuğumuza ulaşarak onların hayatına olumlu yönde etki etmeyi planlıyoruz. Projede psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog arkadaşlarımız bulunuyor."

Bireysel görüşmeler ve psikososyal destek çalışmalarının okul rehber öğretmenleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü aktaran Sidar, projenin ilerleyen aşamalarında dijital ortamlardaki zorbalığa yönelik aile ve çocuklara bilgilendirme yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Amacımız çocuklarda empati duygusunu geliştirmek"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolojik danışman ve rehber öğretmen Nevruz Altıntop da sosyal medyada artan zorbalık vakalarının projeyi başlatmalarında etkili olduğunu dile getirdi.

Projenin hazırlık sürecinde psikodrama ve akran zorbalığı üzerine eğitimler aldıklarını ifade eden Altıntop, "Projeyi 5 ay süren hazırlık sürecinin ardından ilk olarak Meydandere Şehit Mehmet Eşin Ortaokulu'nda uyguladık. Yaklaşık 4 haftadır buradayız. Amacımız çocuklarda empati duygusunu geliştirmek." diye konuştu.

Yaratıcı drama etkinliklerinde rol değişimi yapılarak canlandırmalar gerçekleştirildiğini anlatan Altıntop, çocukların kendilerini mağdurun, zorbanın veya seyircinin yerine koymasını sağladıklarını, akran zorbalığında bu üç boyutun çok önemli olduğunu aktardı.

Altıntop, "Özellikle seyircinin rolünün ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Zorbalığa uğrayan kişiye nasıl yardım edilebileceğini, nereye başvurulabileceğini daha iyi anlamaya başladılar. Dördüncü haftanın sonunda çocukların değişimini net şekilde gördük. İlk haftaya göre çok daha farklılar ve sürekli sorular soruyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın dünyasında şiddetin hiçbir türüne yer yoktur"

Sosyal çalışmacı Aydın Oral ise projede elde edilen olumlu sonuçları il geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Oral, "Çocuklarımızın dünyasında şiddetin hiçbir türüne yer yoktur ve bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Dört hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımıza sadece zorbalığa karşı durmayı değil empati ve nezaketi bir yaşam biçimi haline getirmeyi öğretmeye çalıştık." dedi.

Öğrencilerden Adem Baykara da etkinliklerin eğlenceli ve öğretici geçtiğini dile getirdi.