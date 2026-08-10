Siirt'te Yaz Kur'an Kursu Yarışması - Son Dakika
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Siirt'te Yaz Kur'an Kursu Yarışması

Siirt\'te Yaz Kur\'an Kursu Yarışması
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Yaz Kur'an kursları için düzenlenen bilgi yarışmasında 300 öğrenci katıldı, ödüller verildi.

Siirt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından "Yaz Kur'an Kursları Dönem Sonu Dinimi Öğreniyorum Bilgi Yarışması" düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ensar Camisi'nde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla test usulü sınav yapıldı.

Öğrenciler, her kategoride yaz Kur'an kurslarında işledikleri konulardan 20'şer çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaya çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Şakir Pinal, yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenmelerinin yanı sıra öğrendiklerini pekiştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bilgi yarışmasının kazanımları destekleyen güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Pinal, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Siirt, Son Dakika

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