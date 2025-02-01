Siirt\'te Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı

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Siirt'te yükümlüler, yarıyıl tatilinde görevlendirildikleri okulları temizleyerek ikinci döneme hazır hale getirdi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle denetim gören 10 yükümlü, yarıyıl tatilinde 6 okuldaki 105 dersliğin yanı sıra okul bahçeleri, spor salonları ve diğer alanları da temizleyerek cezalarını çekti.

Çalışmalar, hem öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlamayı hem denetimli serbestlikten faydalanan eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin başlangıcından bu yana işbirliğiyle belirlenen okullarda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kent merkezindeki 6 okulda çalışma yapıldığını ifade eden Tanışman, şöyle konuştu:

"Okullarımızda temizlik çalışmalarının yanı sıra bahçelerinin bakım, peyzaj ve temizlik çalışmalarını da yürüttük. Bu çalışmanın çocuklarımızın daha hijyenik okullarda eğitim öğretimlerine devam ettirebilmesi adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Tanışman, denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan hükümlülerin topluma adaptasyonu için önemli bir vazifeyi yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Topluma güven, bireye umut" sloganıyla çalışmaları devam ettirdiklerini anlattı.

"Yükümlüler, toplumun bir parçası olduğunu bu şekilde daha iyi anlıyor." diyen Tanışman, ikinci döneme başlayacak öğrencilere temiz bir ortam hazırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

"105 sınıfımız temizlendi"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Kayra da yapılan işbirliğinin okullarda temiz, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulmasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Öğrenciler tatildeyken okulların ikinci döneme hazırlandığına değinen Kayra, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatilinde bu işbirliğiyle 6 okulumuzdaki 105 sınıfımız temizlendi, bahçelerin bakım çalışmaları yapıldı. Okullarımız, öğrencilerimiz adına Cumhuriyet Başsavcımız Tuğan Sarıca başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kurumlarımızın bu anlamdaki işbirliklerinin artarak devam etmesi de en büyük dileğimizdir."