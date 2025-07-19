Siirt'te Yurt İnşaatında Yangın - Son Dakika
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Siirt'te Yurt İnşaatında Yangın

19.07.2025 18:39
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Siirt'te yurt inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

SİİRT'te yapımı devam eden bir yurt inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de yapımı süren bir yurt inşaatında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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