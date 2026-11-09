Siirt'teki kütüphane açılışına katılan Bilal Erdoğan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Siirt'teki kütüphane açılışına katılan Bilal Erdoğan öğrencilerle buluştu

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Siirt\'teki kütüphane açılışına katılan Bilal Erdoğan öğrencilerle buluştu
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TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışına katıldı. Erdoğan, açılışın ardından öğrencilerle, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

TÜRKİYE Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Siirt'te kütüphane açılışına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle de bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Siirt'e gelen Bilal Erdoğan, ilk olarak Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti. Erdoğan, ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışına katıldı. Açılış programında AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan ve beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, daha sonra Selçuklu mimarisinin önemli eserlerinden tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bilal Erdoğan, TGTV tarafından 'Gelecek Hepimizin' temasıyla Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siirt Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Erdoğan, ardından Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi. Programlarda, sivil toplumun toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak geleceğin inşasındaki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'teki kütüphane açılışına katılan Bilal Erdoğan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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