Siirt\'ten umreye gidecek kafile dualarla uğurlandı

Siirt'ten umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu, İl Müftülüğü öncülüğünde kutsal topraklara gidecek 27 kişi için sabah namazından sonra Müftülük önünde uğurlama programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.
Müftü Şakir Pinal, umreye gidecek kafileye yapılacak ibadet ve kurallarla ilgili bilgi verdi.
Pinal, "Allah bu yolculuğu mukaddes ve mübarek eylesin." dedi.
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı. Sezgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den aday olmuş ve 340 oy almıştı.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
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Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
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Adıyaman'da, otomobille çarpıştıktan sonra takla atan aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesinde meydana gelen kazada sürücülerden Rıdvan A. ile otomobilde bulunan Nihat A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cesedi Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında çıkan tartışmada F.M. tarafından silahla ateş edilerek M.A. yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahale edildikten sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı ise gözaltına alındı.
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