Siirt Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını Güven Kuzu 1173 geçerli oyla yeniden kazandı - Son Dakika
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını Güven Kuzu 1173 geçerli oyla yeniden kazandı

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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını Güven Kuzu 1173 geçerli oyla yeniden kazandı
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Güven Kuzu yeniden seçildi. 10 meslek grubunda 1173 oyun geçerli sayıldığı seçimde Kuzu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Güven Kuzu yeniden seçildi.

STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 10 meslek grubunda 1173 oyun geçerli sayıldığı seçimde, mevcut başkan Güven Kuzu, Hayrettin Dalğıç ve Barış Erden'nin listeleri yarıştı.

Seçimde, Kuzu yeniden görevine seçildi.

Kuzu, seçim sonrası oda önünde yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıGüven KuzuEkonomiGüncelSiirtSon Dakika

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