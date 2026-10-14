Siirt TSO yeni dönem hedeflerini Elif Tren Özer başkanlığındaki toplantıda ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt TSO yeni dönem hedeflerini Elif Tren Özer başkanlığındaki toplantıda ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt TSO yeni dönem hedeflerini Elif Tren Özer başkanlığındaki toplantıda ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt TSO, yeni dönemin ilk meclis toplantısını Elif Tren Özer başkanlığında yaptı. Toplantıda yeni dönem hedefleri, üyelerin beklentileri ve Siirt ekonomisine yönelik çalışmalar ele alındı; Başkan Kuzu, kadın temsilinin artmasını anlamlı buldu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt TSO meclis başkanı seçilen Elif Tren Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, odanın yeni dönem hedefleri, üyelerin beklentileri ve Siirt ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Kuzu, Özer'in meclis başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından odanın kurumsal tarihinde önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kadınların iş dünyasında karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesinin anlamlı bulduklarını ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye, iş dünyasının taleplerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz. Yeni dönemin Siirt iş dünyası açısından önemli çalışmaların hayata geçirileceği bir süreç olacak. Odanın tüm organlarıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: AA
EkonomiGüncelSiirtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:52:26. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt TSO yeni dönem hedeflerini Elif Tren Özer başkanlığındaki toplantıda ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei