Siirt TSO yeni dönem hedeflerini Elif Tren Özer başkanlığındaki toplantıda ele aldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt TSO meclis başkanı seçilen Elif Tren Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, odanın yeni dönem hedefleri, üyelerin beklentileri ve Siirt ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Kuzu, Özer'in meclis başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından odanın kurumsal tarihinde önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kadınların iş dünyasında karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesinin anlamlı bulduklarını ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye, iş dünyasının taleplerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz. Yeni dönemin Siirt iş dünyası açısından önemli çalışmaların hayata geçirileceği bir süreç olacak. Odanın tüm organlarıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek."