13:51 •
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak•
13:06 •
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı•
10:52 • •
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.
Şındak, SİÜ Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Üniversite bünyesinde yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Şındak, Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite haline gelen Siirt Üniversitesi'nin ihtisaslaşma ile tarım ve hayvancılıkta daha da gelişeceğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Siirt Üniversitesi Rektörü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika