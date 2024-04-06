Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AA\'nın 104. yılını kutladı

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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kızılkaya, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu hatırlattı.

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullanan Kızılkaya, yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan Anadolu Ajansının bugün yalnızca ülkenin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yer aldığını aktardı.

Kızılkaya, yaptığı yayınlarla, ülkenin gelişmesi, kalkınması çabalarına da önemli katkıları bulunan Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" yapma yolundaki hedeflere de önemli katkılar sağladığını belirterek,"Bu duygularla ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.