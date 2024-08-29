Siirt Valisi Kemal Kızılkaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 14:46
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşı'nı taçlandıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdeleyen büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

30 Ağustos'ta kazanılan destansı zaferle milletin kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos'un, 'Ya istiklal ya izmihlal' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bu eşsiz zaferin kaynağı birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, istiklaline ve değerlerine olan aşkı ve inancıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanlarımızın cesareti vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbal için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu mukaddes vatan topraklarına, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Kemal Kızılkaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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