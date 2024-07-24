Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kızılkaya, mesajında basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, basının kamuoyu oluşturma ve iletişim sağlama gibi önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca, Siirt'teki basın mensuplarının tarafsızlık, güçlü ve sorumluluk sahibi yaklaşımlarıyla ilin kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti ve hayatını kaybeden basın çalışanlarını anarak, tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

24.07.2024 15:49
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, demokrasinin temel unsurlarından biri olarak önemli ve etkin bir denetim organı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin bu gününü kutlayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararı gözeten, hukukun temel ilkelerini kendisine amaç edinen ve vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan basın, aynı zamanda kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Bu nedenle basın toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli bir rol oynamaktadır. İlimizin kalkınması için belirlediğimiz hedeflere ulaşmada tarafsız, güçlü ve sorumluluk sahibi basın mensuplarımızın desteği de büyük önem taşımaktadır. Siirt'imizdeki her türlü gelişmeyi hem yerel gündeme hem de ulusal platformlara taşıyan tüm yazılı ve görsel basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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