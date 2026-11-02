Siirt Valisi Kızılkaya, KGYS Merkezinde inceleyip 7 gün 24 saat görevi vurguladı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kızılkaya, KGYS Merkezinde inceleyip 7 gün 24 saat görevi vurguladı

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Siirt Valisi Kızılkaya, KGYS Merkezinde inceleyip 7 gün 24 saat görevi vurguladı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından güvenlik birimleriyle KGYS Merkezini ziyaret ederek inceleme yaptı. Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olduğunu, emniyet ve jandarmanın 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, 3. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Burak Altınbilek ve güvenlik birimlerinin yetkilileriyle KGYS Merkezini ziyaret etti.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kızılkaya, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulamaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu, emniyet ve jandarma birimlerinin bu doğrultuda 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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