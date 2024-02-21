Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi - Son Dakika
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi. Yıkım çalışmalarının hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlediğini belirten Kızılkaya, 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 198 yapının yıkımının devam ettiğini ve yeni konutların inşasının hedefe doğru ilerlediğini ifade etti.

21.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Belediyesi ekiplerince Karakol Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde yürütülen çalışmaların hızlı ve güvenli bir ortamda devam ettiğini belirtti.

Daha yaşanılır bir Siirt hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depodan oluşan 198 yapının yıkımı sürüyor. Çalışmalarını yerinde denetledik. Yeni konutların inşasında hedefimize doğru ilerliyoruz. Çalışmalar kesintisiz devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

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