Sıkıyönetim 'Sivil Darbe' Olarak Nitelendirildi - Son Dakika
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Sıkıyönetim 'Sivil Darbe' Olarak Nitelendirildi

Prof. Dr. Oh, Yoon'un sıkıyönetim ilanını hukuken yanlış ve sivil darbe girişimi olarak değerlendirdi.

04.12.2024 11:47
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Güney Kore Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi Türkiye- Azerbaycan Araştırmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oh Chong-jin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "sivil darbe girişimi" olduğunu söyledi.

Oh, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un aldığı karar sonrası AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sıkıyönetim ilanı kararının mantıklı olmadığını belirten Oh, "Kararın alınması için savaş ve kriz ortamının olması lazım. Halk ve milletvekilleri Güney Kore'de bir savaş ve kriz ortamı olmadığını düşünüyor. Bu karar hukuken yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Oh Chong-jin, kararı "Bu, sivil darbe girişimidir." ifadesiyle nitelendirerek "Bu girişime karşı milletvekillerimiz, halkımız karşı durmuştur ve kararı geri aldırmıştır." dedi.

Mecliste bulunan hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin, Yoon'un bu kararına tepkili olduğunu kaydeden Oh, mecliste bulunan 190 milletvekilinin tamamının karara karşı oy kullandığına işaret etti.

"Yaklaşık 155 dakika süren yasa dışı sıkıyönetim resmen son bulmuş oldu"

Oh, sıkıyönetimi "yasa dışı" şeklinde tanımlayarak "Meclis'te yapılan oylama sonucunda 190 milletvekilinin oybirliğiyle yaklaşık 155 dakika süren yasa dışı sıkıyönetim resmen son bulmuş oldu." ifadesini kullandı.

"Anayasa'nın 77. maddesine göre, Cumhurbaşkanı sıkıyönetim ilan ettikten sonra bunu derhal Meclis'e bildirmekle yükümlüdür. Meclis ise üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sıkıyönetimin kaldırılmasını talep edebilir. Anayasa'nın 77. maddesinin 5. fıkrasına göre, Meclis'in üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı derhal sıkıyönetimi kaldırmak zorundadır." diyen Oh, Meclis'in hızlı karar alması sonrası sıkıyönetimin kaldırıldığını ve sıkıyönetim kuvvetlerinin Meclis'ten çekildiğini dile getirdi.

Sıkıyönetim ilanı Yoon'un azledilmesine yol açabilir

"Bu olayın ardından merkez sağ dahil, birçok kesimin mevcut Cumhurbaşkanı'na sırtını döneceği tahmin edilmektedir." ifadesini kullanan Oh, bu olayla Yoon'un "azledilebileceğini" dile getirdi.

Prof. Dr. Oh, Güney Kore'de demokrasi sisteminin işlediğini ve yasal yollarla Yoon'un sıkıyönetim kararının geçersiz kılındığını belirtti.

Muhalefete göre kararın arkasında başkana yönelik ithamlara ön alma olabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Öte yandan muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un bu kararı almasında kendisine ve eşine yönelik yolsuzluk iddialarının etkili olduğunu belirtiyor.

Ülkenin anayasasına göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son sıkıyönetim kararı bir askeri darbe ile 1979-1981 yılları arasında 440 gün uygulanmış, aynı karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıkıyönetim 'Sivil Darbe' Olarak Nitelendirildi - Son Dakika

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