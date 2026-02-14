Sikorski: Avrupa, Ukrayna'yı Temsil Etmeli

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'daki savaşın bedelini artık kendilerinin ödediğini, Avrupa'nın Ukrayna ile ilgili görüşmelerde masada temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Sikorski, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Hattı Korumak: Avrupa'yı Savunmak ve Ukrayna'yı Desteklemek" başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ukrayna'daki savaş için geçen yıl neredeyse sıfıra yakın harcama yaptığını dile getiren Sikorski, "Özellikle Amerikalı konuklarımızın bilmesini isterim çünkü bu konu Amerikan basınında tam olarak yer almıyor, bu savaşın bedelini artık biz ödüyoruz." diye konuştu.

Sikorski, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere ABD'den silah satın aldıklarını, ABD Kongresi'nde yeni bir yardım paketinin gündemde olmadığını ve kendileri ödeme yapıyorken böyle bir paketin ortaya çıkacağına dair bir beklentinin de olmadığını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşın kendi güvenliklerini de etkilediğini bildiren Sikorski, "Masada yer almayı hak ediyoruz çünkü bu savaşın sonucu bizi de etkileyecek." dedi.

Sikorski, görüşmelerde Avrupa'nın masada temsil edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, meselenin Ukrayna ve NATO'nun doğu kanadının ötesinde, gelecekte dünyada Avrupa'nın güç dağılımındaki yeriyle ilgili olduğunu söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini genişleterek Rusya üzerindeki baskıyı artırabileceğini dile getiren Sikorski, "ABD Ukrayna'yı adaletsiz bir anlaşmaya zorlarsa, biz Ukrayna'ya olan taahhüdümüzü sürdüreceğiz ve anlaşma yapma zamanına Ukrayna karar verecek. O zaman (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi görmezden gelemeyecek çünkü Ukrayna'nın ana destekçisi biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Putin'in hibrit faaliyetlerle kendilerini kışkırtarak hata yaptığını, bunun ise dirençlerini güçlendirip daha yüksek savunma bütçeleri oluşturmalarını mümkün kıldığını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve MİT Başkanı Kalın, Konferans'ta

Konferansa Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.