Sikorski'den İsrail'e Sert Eleştiri

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrailli bir askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sikorski, İsrailli askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın olayla ilgili özür dilemesini memnuniyetle karşılayan Sikorski, gerçekten özür dilenmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Sikorski, bu askerin cezalandırılması gerektiğine işaret ederek, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Sikorski ile Saar'dan karşılıklı suçlamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, X'ten Sikorski'nin açıklamasını alıntıladığı paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yönelik temelsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalarınızı kesin bir dille reddediyorum." ifadesini kullandı.

Saar, Sikorski'nin yazdıklarının "cehaleti ve derin bir anlayış eksikliğini yansıttığını" vurguladı.

Sikorski ise Saar'ın paylaşımına, "İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin rehineleri kasıtlı olarak öldürdüğünü öne sürmüyorum ancak bunu yapmış olmaları, savaş alanındaki prosedürlerinin fazla gevşek olduğunu gösteriyor." yanıtını verdi.

Sikorski, "yapılan hataların" aralarında Polonyalı Damian Sobol'un da bulunduğu insani yardım çalışanlarının ölümüne yol açtığını kaydetti.

Olay

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu olay dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirmiş ve bu eylemi kınamıştı.