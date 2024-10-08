Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi

Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi, yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

08.10.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sıla Bebeğin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.