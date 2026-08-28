Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, şüpheli C.S'nin (43) ev ve müştemelatlarında yapılan aramalarda, 7 silah gövdesi, 11 kabze kapağı, 11 üst sürgü, 6 şarjör, 3 namlu, spiral taşı, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabancı yapımında kullanılan çok sayıda yay, mil ve tetik ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, işlemleri sürüyor.