Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 404 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 ilde jandarma tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 404 şüpheli yakalanırken, 204 ruhsatsız av tüfeği, 163 ruhsatsız tabanca ve 29 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.