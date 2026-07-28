Silahla Tehdit, 80 Bin TL Borç Ödetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı Enes A.'yı (18) silah ve bıçakla tehdit edip, başkasına olan 80 bin TL borcunu ödeten Yusuf D. (19), yakalanarak gözaltına alındı.

Yusuf D., otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından şüpheli tarafından serbest bırakılan Enes A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf D.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.