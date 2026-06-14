Silahla tehdit suçlusu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü D.H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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