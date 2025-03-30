Silahla Yaralanan Kızıl Geyik İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Tedavi Ediliyor

(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahla sol ön ayağından vurulduğu tespit edilen kızıl geyiğin tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybetme riski bulunduğu için ameliyat edilmeyecek olan kızıl geyik, veteriner hekimlerin gözetiminde, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda kendisi için özel hazırlanan alanda yaşamını sürdürecek.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaralı halde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen kızıl geyik bundan sonraki hayatını İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda geçirecek.

Ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu için artık doğaya salınma imkanı bulunmayan erkek geyik, veteriner hekimlerin gözetiminde parkta kendisi için özel olarak oluşturulan alanda yaşayacak.

Operasyon riskli bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekim Şükrü Erdem Onur, ekim ayından bu yana yaralı geyiğin sağlığına kavuşması için özenli bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Onur, "Ateşli silahla yaralanma sonucu geyiğin sol ön bacağında çok sayıda saçma vardı. Klinikte uzun süre tedavi edildi. Operasyon süreci ve riskler değerlendirildi. Kemikte kalınlaşma mevcuttu. Operasyon riskliydi. Hayvan hayatına devam edemeyebilirdi. Operasyon sonrası süreç de tehlike olabilirdi. Bu yüzden ameliyat etmeme bunun yerine geyiğin hayatını kolaylaştırma kararı aldık" dedi.

Geyik için barınak yapıldı

Geyik için özel bir barınak yapıldığını belirten Şükrü Erdem Onur, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği sonucu, hayvanın Doğal Yaşam Parkı'nda kalmasına karar verildi. Biz de kendisine konforlu bir alan yarattık. Tedavisini sürdürüyoruz. Şimdi ona burada daha iyi nasıl bakarız diye çabalıyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda geldiği günden bu yana geyiğe en iyi şartlarda bakıyoruz. Bundan sonra da burada en iyi şartlarda hayatını devam ettirecek" diye konuştu.

Fabrikaya sığınmıştı

Yaralı geyik, 7 Ekim günü Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya girmişti. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, geyiği alıp ilçedeki bir barınağa götürmüştü. Geyik buradan da tedavi edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı'na getirilmişti.