Silahlı Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silahlı Cinayet Davası Başladı

23.06.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iş insanı Mustafa Yerli'nin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanıklar E.T, B.Ö, E.D, H.B, T.Ö. ve taraf avukatları ile maktul Mustafa Yerli'nin yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık E.T, savunmasında maktulü tanıdığını ve aralarında geçmiş yıllarda yaşanan olaylardan dolayı husumet olduğunu belirtti.

Sanık E.T, olay günü akşam saatlerinde Akin Mahallesi'ne gitmek için yakınlarıyla yola çıktığını bu sırada mavi bir aracın trafikte bir süre kendilerini takip ettiğini ileri sürdü.

Aradan geçen bir sürenin ardından maktulün otomobili ve mavi araçla tekrar karşılaştığını anlatan sanık E.T, savunmasına şöyle devam etti:

"Olay günü maktul arabamın arkasından küfür ederek geldi. Bunun üzerine silahı alarak araçtan indim, ben de ona küfür ettim. O bana yumrukla vurdu, ben de vurdum. O esnada maktul elini beline attı, 'silah sıkacak' dedim. Ben de silahı çıkartıp sıktım, daha sonra 3-4 kez ateş ettim. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Ben ateş ettikten sonra bir kişinin caminin oradan kaçtığını gördüm. Daha sonra arabaya binip kaçayım mı diye düşündüm."

Olaydan önce oğlunun yanına gelmediğini ve aralarında herhangi fiziki temas olmadığını savunan sanık E.T, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanık E.T'nin oğlu tutuksuz sanık E.T. ise çiftçilikle uğraştığını ve olay günü 2-3 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Silah sesi duyulan yere gittiğinde bir kişinin yerde yattığını gördüğünü ve olay yerinde sadece babasını gördüğünü ifade eden sanık, babası ve silahla temasının olmadığını ileri sürdü.

Diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarında olayı görmediklerini, olayın ardından kaçan E.T'yi yaralı bir şekilde gördüklerini ifade etti.

Maktulün ağabeyi Bünyamin Yerli de tutuklu sanık E.T'nin galerisinin olduğu yol üzerinde depolarının bulunduğunu bu nedenle araçların yolda karşılaşabileceğini belirtti.

Kardeşinin kesinlikle silah taşımadığını ifade eden Yerli, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

5 tanığın dinlendiği duruşmada sanık avukatları duruşmadaki bazı eksik hususların giderilmesini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önünde bulundurularak sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesindeki Akin Mahallesi'nde, 19 Ekim 2025'te, iş insanı Mustafa Yerli silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan şüpheli E.T'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmış, E.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Kayseri, Güncel, Hakim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 22:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Silahlı Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.