Kayseri'de sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A.'yı yakaladı. İkamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 şarjör, 52 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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