Silahlı Kavga: İki Ölü, Bir Yaralı
Silahlı Kavga: İki Ölü, Bir Yaralı

Silahlı Kavga: İki Ölü, Bir Yaralı
07.04.2026 16:27
Orhangazi'de husumetli olduğu kişilere açılan ateş sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde husumetli olduğu Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız'ı (28) tabancayla vurup öldüren, diğer oğlu Melih Yıldız'ı (29) ise yaralayan Mutlu Birdane (35) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane, yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı. Baba ve oğulları kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldız'ın yaralanan 2 oğlu ise ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melih Yıldız'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

15 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Evine gittiği tespit edilen şüpheli Mutlu Birdane, olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Tarafların 15 gün önce kavga ettiği öğrenilirken, Birdane'nin jandarmadaki sorgusunda, "Ben kahvenin yakınında dururken, baba ile oğulları yanıma geldi. 'Sen sanal medyada bir şey paylaşmışsın, bizi mi kastettin?' dedikten sonra bana saldırıp, dövmeye başladılar. Ben de kendimi korumak için yanımdaki tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Mutlu Birdane, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Semih Yıldız, Zeki Yıldız, Orhangazi, Güvenlik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı Kavga: İki Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Silahlı Kavga: İki Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
