Silahlı Saldırı Davasında İlk Durum

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Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı dosya kapsamında, saldırıda etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası tutuklu sanık Nejla Birkoç'un davası görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Birkoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Birkoç, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı Vedat İnan da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Birkoç'un yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza atılması şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İddianamede, 6 Şubat'ta silahlı terör örgütü DHKP/C mensubu Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, adliyenin D blok kapısına yaklaştıkları sırada görevli polis memurlarınca uygulama yapıldığı ifade ediliyor.

Eylemci Birkoç'un görevli polislerin yüzüne biber gazı sıktığı aktarılan iddianamede, arkasındaki Yayla'nın da silahla ateş edip bir polisi ayağından yaraladığı aktarılıyor.

İki eylemcinin de polis memurlarına silahla ateş edip koşmaya başladıkları sırada vatandaşlardan Dilfiraz Karataş'ın eylemcilerin açtığı ateşte yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, C Blok önündeki nöbet kulübesine doğru ateş edip gelen eylemcilerin, buradaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildikleri belirtiliyor.

İddianamede, terör örgütü DHKP/C'nin "merkez komite" olarak adlandırılan yapı tarafından yönetildiği, Sabancı suikastının faillerinden firari Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun bu komitede olduğuna dikkat çekilerek bunlar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı vurgulanıyor.

Olayın ardından gözaltına alınan bazı şüphelilerin bu süreçte açlık grevine girerek tüm aşamalarda direndikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin imza atma gibi uymaları gereken kurallara uymayıp örgütsel tavır sergilediklerinin altı çiziliyor.

İddianamede firari şüpheliler Zerrin Sarı, Seher Demir, Musa Aşoğlu ve Fehriye Erdal ile saldırgan Pınar Birkoç'un ablaları olan tutuklu şüpheliler Necmiye Birkoç ve Nejla Birkoç, Ayten Öztürk, Diyar Ersoy, Elif Ersoy, Ercan Güneş, Gamze Eroğlu, Hakan İnci, Hasan Karapınar, Meryem Özsöğüt, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oktay Kelebek, Seda Şaraldı, Seher Adıgüzel ve Ulaş İnci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep ediliyor.

İddianamede etkisiz hale getirilen teröristler Emrah Yayla ile Pınar Birkoç hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "kamu malına zarar verme", "tasarlayarak öldürme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma'" suçlarından yürütülen soruşturmada, öldükleri için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydediliyor.

Davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalarını ayırdığı her sanığın ayrı ayrı yargılanmasına karar vermişti.