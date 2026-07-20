Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi CHP'den İstifa Etti

(İSTANBUL)- Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, yaptığı yazılı açıklamada CHP'den istifa etme kararının herhangi bir kırgınlık ya da kişisel beklentiden kaynaklanmadığını belirterek, bundan sonraki süreçte de Şile'ye ve vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 40 yıldır CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Terzi, partinin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak halk için çalıştığını kaydetti.

"SİYASET, AYRIŞTIRMANIN DEĞİL BİRLEŞTİRMENİN ADIDIR"

Terzi açıklamasında, siyasi anlayışının hizmet odaklı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, siyasi hayatımın önemli kararlarından birini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; partimin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak, tüm bilgi birikimimi, emeğimi ve gayretimi halkımıza hizmet etmek amacıyla ortaya koydum."

Şile'ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Terzi, ilçenin gelişimi ve geleceği için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Terzi, siyasetin çözüm odaklı, kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır." dedi.

"BU KARAR UZUN SÜREN DEĞERLENDİRMELERİN SONUCUDUR"

İstifa kararının kişisel bir kırgınlık veya öfke sonucu olmadığını dile getiren Terzi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile'mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir."

Terzi, bundan sonraki süreçte görev ve sorumluluklarının ne olursa olsun önceliğinin Şile, millet ve ülkeye hizmet etmek olacağını vurguladı.

Sacit Terzi, CHP'den ayrılma gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."