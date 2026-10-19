Şile Belediyesi davasında 53 sanığın ilk duruşması başladı, 12'si tutuklu - Son Dakika
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Şile Belediyesi davasında 53 sanığın ilk duruşması başladı, 12'si tutuklu

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı ve Berkant Acil'in de bulunduğu 53 sanığın ilk duruşması başladı. Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada 12 tutuklu sanık salonda hazır bulundu.

Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda saat 12: 00'da başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Kaynak: DHA
Özgür Kabadayı3. SayfaGüncelŞileSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Şile Belediyesi davasında 53 sanığın ilk duruşması başladı, 12'si tutuklu - Son Dakika
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