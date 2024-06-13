Şile'de 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şile'de 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Şile'de sabah erken saatlerde sahile yüzmeye gelen 37 kişilik kafileden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişiyi arkadaşları kurtarırken, biri ihbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olayın nedeni ise cankurtaranların henüz göreve başlamamış olması ve denizin tehlikeli olması olarak belirtildi.

13.06.2024 12:41
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Şile'de sabah erken saatlerde sahile yüzmeye gelen 37 kişilik kafileden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişiyi arkadaşları kurtarırken, biri ihbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Şile'de meydana geldi. İçlerinde öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, Sultangazi'den otobüsle Kızılcaköy Sahili'ne geldi. Grup cankurtaranların henüz göreve başlamadıkları saatte denize girip yüzdükten bir süre sonra içlerinden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişi, kafiledekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, bölgeye ihbar üzerine sahil güvenlik, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan Enes Kabbani ekipler tarafından kurtarılırken, 36 yaşındaki Mohammad Alkanavi hayatını kaybetti. Ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Kabbani'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GİRMİŞ OLMALARI TEHLİKEYİ ÇAĞIRIYOR"

Cankurtaran eğitmeni Gürkan Çetiner, "Cankurtaran olmadığı bölgelerde denize girildiği zaman bu gibi sonuçlarla maalesef karşılaşılıyor. Sabah 07.00 sıralarında 30-35 kişilik bir kafile buraya geliyorlar ve direk denize giriyorlar. Deniz gerçekten çok tehlikeli. Oldukça yoğun dalgalı bir bölge. Maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşılıyor. Bir kişi biraz suyun üzerinde kalması sebebiyle oldukça açıkta, uzman kurtarma ekipleri tarafından alınıyor. Bir kişinin de tedavi altında olduğu söyleniyor. Sabahın erken saatlerinde girmiş olmaları tehlikeyi çağırıyor. Çünkü cankurtaranlar en azından plaj görevlileri, 09.00- 09.30'dan önce mesaiye başlamazlar. Şile bölgesinde büyük problemlerden bir tanesi sabahın erken saatlerinde ve gece saatlerinde denize girmek. Bildiğim kadarıyla Suriyeli öğretmen bir grup" dedi.

Şile\'de 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı, 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Şile, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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