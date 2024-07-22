Şile'de boğulan kardeşlerin cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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Şile'de boğulan kardeşlerin cenazesi İstanbul'da defnedildi

Şile'de Doğancılı Plajı'nda boğularak hayatını kaybeden İlhan ve Olgun Öztürk kardeşlerin cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve aile yakınları katıldı. İlhan Öztürk, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Olgun Öztürk ise bir süre sonra cesedi sudan çıkarılmıştı.

22.07.2024 14:57
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Şile'de yüzmek için girdikleri denizde boğulan 2 kardeşin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Doğancılı Plajı'nda girdikleri denizde boğularak yaşamını yitiren İlhan Öztürk (27) ile kardeşi Olgun Öztürk (26) için Maltepe Başıbüyük Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile Öztürk kardeşlerin ailesi ve yakınları katıldı.

Öztürk kardeşlerin cenazeleri burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Doğancılı Plajı'nda dün denize giren İlhan Öztürk ile kardeşi Olgun Öztürk bir süre sonra suda çırpınmaya başlamıştı.

Kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan İlhan Öztürk, kaldırıldığı Şile Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Ekipler bir süre sonra kaybolan Olgun Öztürk'ün cesedini de sudan çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şile'de boğulan kardeşlerin cenazesi İstanbul'da defnedildi - Son Dakika

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